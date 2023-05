Roma | armato di fucile subacqueo rapina un supermercato | arrestato 30enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ha preso il suo zaino e l’ha tirato in faccia alla cassiera. Poi, impugnando unin mano, ha mostrato le sue intenzioni, peraltro chiarissime. “Questa è una. Riempi lo zaino con tutti i soldi che hai in cassa”. L’azione, fulminea, ha spaventato e disorientato la dipendente deldi via S. Martino della Battaglia, in zona Castro Pretorio, dove l’uomo è entrato la sera del 24 maggio. Terrorizzata, la ragazza ha consegnato i soldi al giovane, entrato nel negozio a volto scoperto e con l’aria spavalda, forte dell’arma che aveva in mano. Dopo la, il malvivente si è dileguato a piedi, facendo perdere le sue tracce per le strade del centro di. La cassiera ha quindi lanciato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i ...