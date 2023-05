(Di mercoledì 31 maggio 2023). Difficile, anzi, impossibile immaginare l’apprensione, la paura e l’agitazione di unache non sa che fine abbia fatto il proprio figlio. Soprattutto in una grande città come quella di. Nelle ultime ore, una richiesta d’aiuto proviene direttamente dai gruppi Facebookzona di Centocelle:di unache sta vivendo delle ore di forte ansia per scomparsa del suo ragazzo,. Uomo scomparso a Campo Ascolano: ‘È in stato confusionale’,per ritrovarlo, scomparso aper ritrovarlo Come scrive la donna, suo figlio è un giovane ragazzo che si chiama ...

Oltre a Maria Cristina Cazzavilan, ne fa parte anche laGiulia Mechelli. Nuovo concept ad ...un tram interamente brandizzato Orvieto che circolerà per tutto il mese di giugno nel centro di...leggi anche Monza, incidente in moto a Seregno: mortadopo caduta FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Incendio scuolabus a, accertamenti su origine dolosa Nel rogo ...La stessa convalida, con le stesse accuse, è avvenuta ieri per ilfermato dopo la sparatoria.

Roma, 17enne scompare senza lasciare traccia: l’appello disperato della madre di Mattia Il Corriere della Città

Roma. Difficile, anzi, impossibile immaginare l’apprensione, la paura e l’agitazione di una madre che non sa che fine abbia fatto il proprio figlio. Soprattutto in una grande città come quella di Roma ...Solbes è seguito anche dalle big spagnole, motivo per il quale la Roma e Tiago Pinto avrebbero deciso di accelerare sul calciomercato. Sul 17enne del Defensa y Justicia, come conferma ESPN, il club ...