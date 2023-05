Roland Garros | rivivi la diretta | Fognini | Sonego e Musetti al terzo turno

Qualche granello di sabbia, anzi di terra, nella cammino di Carlos Alcaraz verso la conquista del. Il n°1 del mondo vola al 3° turno grazie al successo contro il giapponese Taro Daniel , 112 del ranking, ma cede il primo set del torneo. 6 - 1, 3 - 6, 6 - 1 6 - 2 i parziali per lo ...PARIGI - Quarta giornata di sfide al, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Fognini supera Kubler e vola al terzo turno così come Sonego (che elimina Humbert ) e Musetti (in scioltezza si Shevchenko). ...A pochi giorni dal primo titolo conquistato da mamma a Strasburgo, Elina Svitolina ha raggiunto il terzo turno delbattendo in rimonta la qualificata Storm Hunter per 26 63 61. Una partita complicata per l'ucraina che ha dovuto recuperare un set e un break di svantaggio. Ma dopo aver salvato 5 palle ...

LIVE Roland Garros, Djokovic chiude il programma con Fucsovics La Gazzetta dello Sport

La legge del più forte. Novak Djokovic ha fatto calare il sipario sul programma odierno del Roland Garros 2023. Nella sessione serale sul Philippe-Chatrier, il campione serbo (n.3 del mondo) ha sconfi ...Il numero tre del mondo inizia male, ma cresce con il passare del tempo. È invece una vittoria schiacciante quella di Musetti ...