Roland Garros | italiani protagonisti a Parigi | Fognini e Sonego volano al 3° turno

(Di mercoledì 31 maggio 2023)supera in tre set l'australiano Kubler e affronterà l'austriaco Ofner. Con una bella prestazionebatte agevolmente il francese Humbert. Si ritira Camila Giorgi

Gli highlights della sfida tra Fabio Fognini e Jason Kubler al secondo turno del, che il tennista azzurro ha vinto in tre set 6 - 4 7 - 6(5) 6 - 2. Dopo la testa di serie n.10 Auger - Aliassime, Fognini supera in tre set anche l'australiano che non è riuscito a ..."Soddisfatto Ovvio". Con il successo sull'australiano Kubler Fabio Fognini festeggia la decima qualificazione della carriera nel terzo turno del. Passano le stagioni e cambiano le prospettive, ma tra l'azzurro e Parigi il feeling è sempre speciale: "Sono contento perché ho messo un altro tassello importante qui a Parigi " ha ...Scommesse, il ribaltone a quota mille alpermette di portare a casa una vincita incredibile. Ecco tutti i dettagli I ribaltoni sono sempre quelli che riescono a farti vincere qualcosa di importante. Quelli che ti permettono ...

LIVE Roland Garros, Arnaldi lotta con Shapovalov. Alcaraz in campo La Gazzetta dello Sport

Fognini supera in tre set l'australiano Kubler e affronterà l'austriaco Ofner. Con una bella prestazione Sonego batte agevolmente il francese Humbert. Si ritira Camila Giorgi ...Dopo Fabio Fognini è spettato a Lorenzo Sonego concedere il bis e portare il computo delle vittorie a due in casa Italia, in questo secondo turno del Roland Garros 2023. Il piemontese, infatti, ha sco ...