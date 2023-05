Roland Garros | Fabio Fognini rinasce a 36 anni | Kubler battuto in tre set | è al terzo turno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Lo avevano già dato per finito. Precipitato nella classifica Atp, incapace di recuperare del tutto dagli acciacchi, discontinuo nelle sue apparizioni. Invecea 36e da numero 130 del mondo sta regalando spettacolo al: dopo aver liquidato in tre set il top-10 canadese Felix Auger-Aliassime, con un altro tre a zero (6-4, 7-6, 6-2) si è sbarazzato anche dell’australiano Jasonin due ore e 17 minuti di gioco. Adessoha davanti a sé ilcontro l’austriaco Sebastian Ofner, con vista sugli ottavi di finale dalla parte di tabellone di Stefanos Tsitsipas. Per ampi sprazzi del match contro, il tennista ligure ha rispolverato tutto il repertorio fatto di colpi dal ...