Roland Garros | dove vedere Musetti-Shevchenko in TV e in streaming

Quattro gli italiani in campo oggi al, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi . L'impresa del giorno la firma Andrea Vavassori , che dopo una maratona di 5 ore e 10 minuti batte in cinque ...Per avvicinarci al meglio alla grande esclusiva del 2023 su SuperTennis, durante ile Wimbledon trasmetteremo alcuni grandi match della storia dello US Open. Stasera alle 21.30 ...Inizia nel migliore dei modi ildella numero 1 del mondo Iga Swiatek. La polacca, due volte regina a Parigi nel 2020 in finale su Sofia Kenin e lo scorso anno contro Coco Gauff, ha battuto per 64 60 la spagnola ...

Roland Garros 2023: doppia impresa per Vavassori e Zeppieri, Medvedev è fuori Virgilio Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti a un'altra giornata di Roland Garros ricchissima di giocatori italiani impegnati, in particolare benvenuti alla Dire ...Inizia il programma del secondo turno del Roland Garros 2023, seconda prova dello Slam di questa stagione. I tabelloni iniziano a sfoltirsi, e ora ci si gioca l'ingresso tra i migliori 32 del torneo.