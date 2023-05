Roland Garros | Djokovic sulla telecamera dopo l’esordio | “Kosovo cuore della Serbia”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Parigi – Il messaggio di Novakdiventa un caso politico. “Ilè il. Stop alla violenza” ha scrittola vittoria al primo delsullo statunitense Aleksandar Kovacevic. “Mio padre è nato in, sento il bisogno di esprimere il mio sostegno al nostro popolo e a tutta la. La mia posizione è chiara, come ho sempre detto pubblicamente: sono contrario alla guerra, alla violenza, a ogni forma di conflitto”. Le parole del serbo, che a Parigi insegue il 23mo Slam, seguono gli episodi di tensione registrati lunedì a Zvecan, la città nel nord deldove è cresciuto il padre di ...

Tutte pernici ieri al. Maratone con rimonte incredibili, battaglie all'ultimo sangue, spettacolo continuo. E il tennis italiano, 3 vittorie su 4, 11 su 15 al primo turno, si è fatto onore Era solo il primo ...... Giulio Zeppieri ha battuto in cinque set Alexander Bublik regalandosi il primo successo in uno Slam dopo aver passato le qualificazioni in questo. Una vittoria che sa di ...Novak Djokovic affronterà Marton Fucsovics nel secondo turno del2023 , secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi . Prosegue il cammino del tennista serbo, che dopo aver sconfitto all'esordio lo statunitense di chiare origini ...

Roland Garros, il governo francese contro Djokovic: "Non appropriato" Corriere dello Sport

Una frase scritta da Djokovic su una telecamera dopo il match d'esordio scatena la polemica: guerra e politica si mischiano al Roland Garros ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti a un'altra giornata di Roland Garros ricchissima di giocatori italiani impegnati, in particolare benvenuti alla diret ...