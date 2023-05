Roland Garros | che colpi di scena! Due incredibili sorprese

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si sono conclusi ieri gli ultimi incontri del primo turno del tabellone dello slam parigino: non sono ovviamente mancate le emozioni PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Terminato ieri ufficialmente il primo turno del tabellone del. Da oggi le teste di serie scenderanno nuovamente in campo per proseguire il loro percorso nel secondo slam della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

L'uscita di Djokovic sul Kosovo serbo ha scatenato un putiferio politico al, ma nessuno lo punisce. 'A lui non frega niente, è il suo tratto distintivo' Serbia's Novak Djokovic celebrates winning a point against Britain's Cameron Norrie during their fourth round ...Grande attesa per Giorgi, i ragazzi ai test Humbert e Shapovalov. Match da non perdere nel tabellone femminile, come Kokkinakis - Wawrinka Chiusi i primi turni del, c'è quasi da alzarsi a cantare l'inno d'Italia, con ben 11 giocatori approdati al secondo turno (chi con un'impresa, chi con un inspiegabile miracolo alla Vavassori ). C'è anche di che ...Sarà un super mercoledì al. A Parigi inizia il secondo turno con gli uomini della parte alta del tabellone. Quattro gli azzurri impegnati con Fognini che aprirà la giornata sul campo 6 contro l'australiano Kubler.

Medvedev fa un teatrino contro il pubblico del Roland Garros: l'arbitro al suo fianco è allibito Fanpage.it

Sarà un mercoledì molto azzurro al Roland Garros 2023. Sono ben sei i tennisti italiani che andranno a caccia di un posto al terzo turno dello Slam parigino. La partita più difficile è senza alcun dub ...Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere il Roland Garros 2023 in televisione e in streaming. Crediti immagine di copertina: @janniksin (profilo ufficiale Twitter di… Leggi ...