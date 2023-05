Roland Garros 2023 | Seyboth Wild elimina Medvedev! Avanzano Ruud | Rune e Fritz | bene Vavassori e Zeppieri

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si è conclusa poco fa la terza giornata di incontri del tabellone maschile del. Sulla terra rossa di Parigi, in Francia, si sono disputati oggi gli ultimi venti match validi per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Thiago(n.172 del ranking) compie l’impresa di giornata: il brasiliano gioca il miglior match della sua vita e batte uno spento Daniil Medvedev (n.2 del mondo) per 7-6(5) 6-7(6) 2-6 6-3 6-4. Nessuna brutta sorpresa invece per gli altri big in campo: il norvegese Casper(testa di serie n.4) sconfigge lo svedese Mikael Ymer per 6-4 6-3 6-2, il danese Holger(n.6 del seeding) si impone contro lo statunitense Christhoper Eubanks per 6-4 3-6 7-6(2) 6-2 e lo ...

Quattro gli italiani in campo oggi al, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi . L'impresa del giorno la firma Andrea Vavassori , che dopo una maratona di 5 ore e 10 minuti batte in cinque ...Per avvicinarci al meglio alla grande esclusiva del 2023 su SuperTennis, durante ile Wimbledon trasmetteremo alcuni grandi match della storia dello US Open. Stasera alle 21.30 ...Inizia nel migliore dei modi ildella numero 1 del mondo Iga Swiatek. La polacca, due volte regina a Parigi nel 2020 in finale su Sofia Kenin e lo scorso anno contro Coco Gauff, ha battuto per 64 60 la spagnola ...

La politica entra ancora una volta nel campo da tennis e questa volta per mano di Novak Djokovic. Il campione serbo, che al Roland Garros va a caccia dello Slam numero 23, ha fatto discutere per la fr ...Il primo turno dello Slam francese sulla terra rossa si è concluso con due belle vittorie italiane. Successi anche per Ruud, Zverev, Rune e Fritz. Eliminato a sorpresa il russo.