Roland Garros 2023 | Sandro Tonali presente nel box di Sonego FOTO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ospite speciale nel box di Lorenzoper il suo match di secondo turno delcontro Ugo Humbert. A sostenere il tennista piemontese sulle tribune del Campo 14 c’era infatti, centrocampista del Milan, che ha approfittato dei giorni liberi concessi alla squadra per recarsi a Parigi. Sempre in ambito tennistico, già qualche anno fa il calciatore rossonero aveva accolto a Milanello Jannik Sinner, lui sì tifoso del Milan (invece tifa per il Torino). Di seguito la. Who is the guy signing the autograph? Probably an Italian. pic.twitter.com/1nYwqk3aJY — Beta (@sPETEcore) May 31,SportFace.