Roland Garros 2023 | Sabalenka vola al terzo turno con Svitolina e Pavlyuchenkova | fuori Garcia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Non sbaglia Arynacontro la connazionale Iryna Shymanovich: proveniente dalle qualificazioni, la numero 214 ha saputo sfruttare la non brillantissima giornata della seconda favorita del seeing per metterla in difficoltà nel primo parziale, poi la campionessa degli Australian Open ha trovato la quadra e ha conquistato il successo per 7-5 6-2.è, così, aldele, al prossimo, si troverà di fronte una tra Magdalena Frech e Kamilla Rakhimova. Vincono anche due tenniste che stanno, dopo lunghi periodi di inattività ritrovando il proprio miglior tennis: Elinaed Anastasia. L’ucraina, ex numero 3 del mondo, ha recuperato un set e un break di svantaggio per battere ...