Roland Garros 2023 | risultati tabellone donne 31 maggio | vincono ancora Elina Svitolina ed Aryna Sabalenka

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nella quarta giornata di incontri scatta il secondo turno delfemminile deldi tennis: in casa Italia, purtroppo, il bilancio parla di due sconfitte, con Camila Giorgi costretta al ritiro contro la statunitense Jessica Pegula, dopo aver perso per 6-2 il primo set, e Sara Errani, battuta nettamente dalla romena Irina-Camelia Begu col punteggio di 6-3 6-0. Gli altridi spicco della giornata riguardano la vittoria di Anastasia Pavlyuchenkova nel derby russo giocato contro Liudmila Samsonova per 4-6 7-5 7-5, il successo dell’altra russa Anna Blinkova contro la transalpina Caroline Garcia per 4-6 6-3 7-5, e l’affermazione in rimonta dell’ucrainasull’australiana Storm Hunter con il punteggio di 2-6 6-3 6-1. La ...