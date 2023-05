Roland Garros 2023 | Novak Djokovic regola in tre set Marton Fucsovics e centra il terzo turno

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La legge del più forte.ha fatto calare il sipario sul programma odierno del. Nella sessione serale sul Philippe-Chatrier, il campione serbo (n.3 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (2) 6-0 6-3 l’ungherese(n.83 ATP). Un match molto fisico, in cui il magiaro ha cercato di tenere botta nella prima frazione, ma alla lunga la grande solidità di Nole ha fatto la differenza. Per il fuoriclasse nativo di Belgrado, quindi, ci sarà alround lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Perè la quinta sconfitta in altrettanti match contro l’ex n.1 del mondo. Nel primo set l’avvio è convincente per il serbo: break nel secondo game e 3-0.è ...

Qualche granello di sabbia, anzi di terra, nella cammino di Carlos Alcaraz verso la conquista del. Il n°1 del mondo vola al 3° turno grazie al successo contro il giapponese Taro Daniel , 112 del ranking, ma cede il primo set del torneo. 6 - 1, 3 - 6, 6 - 1 6 - 2 i parziali per lo ...A pochi giorni dal primo titolo conquistato da mamma a Strasburgo, Elina Svitolina ha raggiunto il terzo turno delbattendo in rimonta la qualificata Storm Hunter per 26 63 61. Una partita complicata per l'ucraina che ha dovuto recuperare un set e un break di svantaggio. Ma dopo aver salvato 5 palle ...Denis Shapovalov sconfigge Matteo Arnaldi e accede al terzo turno del: il più esperto tennista canadese gioca un incontro di buon livello e approfitta di quasi tutte le (non tante) sbavature dell'italiano per chiudere i conti, dopo 2 ore e 56 minuti di ...

Continua la cavalcata dei tennisti italiani al Roland Garros. Lorenzo Sonego e Fabio Fognini si sono qualificati per il terzo turno cone due prestazioni di ...