Roland Garros 2023 | Novak Djokovic cita Kobe Bryant | “Nessuno odia i buoni | ma i più grandi”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Non sono state ore facilissime per, in avvicinamento al secondo turno del. Il campione nativo di Belgrado, che dà la caccia al suo 23° Slam, è finito al centro delle polemiche per quanto ha scritto poco dopo aver vinto il primo incontro con lo statunitense Aleksandar Kovacevic (6-3 6-2 7-6 (1)). “Il Kosovo è il cuore della Serbia. Stop alla violenza!“, il messaggio diche così ha voluto dare il suo appoggio alla popolazione serba nel nord del Kosovo, dove è tornata alta la tensione interetnica con scontri fra truppe della Kfor e dimostranti serbi contrari ai nuovi sindaci di etnia albanese, eletti nei quattro maggiori Comuni del nord a maggioranza serba (fonte: ANSA). Parole che hanno susto delle reazioni via social e ...

Invece Fabio Fognini a 36 anni e da numero 130 del mondo sta regalando spettacolo al: dopo aver liquidato in tre set il top - 10 canadese Felix Auger - Aliassime , con un altro tre a ...Segui la diretta di tennis a Parigi con cinque italiani in programma. In campo Lorenzo Sonego. Nel pomeriggio Musetti - Shevchenko 14.59 - Pronta reazione di Lorenzo che fa il controbreak e tiene il ...Fabio Fognini avanza al terzo turno del2023, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 130 del mondo, supera l'australiano ...

LIVE Roland Garros: Sonego vince 6-4 il primo set, 2-1 Humbert nel secondo La Gazzetta dello Sport

Non sono state ore facilissime per Novak Djokovic, in avvicinamento al secondo turno del Roland Garros 2023. Il campione nativo di Belgrado, che dà la caccia al suo 23° Slam, è finito al centro delle ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ C’è un ragazzo di 36 anni che sta incantando il pubblico del Roland Garros, e non è Novak Djokovic. Il ...