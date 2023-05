Roland Garros 2023 | Monaco avvisa Sinner | “Diversi avversari pericolosi nel suo tabellone”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Siamo nelle prime battute dele il torneo parigino sta già regalando spunti interessanti. Tra campi e palle che stanno facendo discutere, passando per eliminazioni a sorpresa (Daniil Medvedev su tutti) fino alle prestazioni degli italiani che, per il momento, stanno ottenendo risultati importanti. Per fare il punto della situazione c’hanno pensato Dario Puppo e il suo ospite Guido, commentatore di Eurosport, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda su Sport2u, in collaborazione con OA Sport. Guidoha iniziato la sua analisi proprio dalla situazione dei campi dove si sta giocando il Major francese. “Il torneo direi che ha preso il via in maniera splendente. Il meteo ha aiutato e devo anche dire che mi piace moltissimo la distribuzione del primo turno su tre ...