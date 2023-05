Roland Garros 2023 | Matteo Arnaldi si inchina a Denis Shapovalov in quattro set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si arrende, ma senza sfigurare, dimostrando di avere il tennis per certi livelli. Il tennista ligure deve cedere il passo al secondo turno delcontro, numero 32 delle classifiche mondiali, con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 6-3 in quasi tre ore di partita. L’azzurro si è ritrovato di fronte una delle migliori versioni del canadese, paziente e con pochi bassi nella sua partita, riuscendo a rimanere in partita nel secondo e terzo set. Ora ‘Shapo’, per la prima volta al terzo turno in Francia, attende Carlos Alcaraz, al momento impegnato in campo con il giapponese Taro Daniel. Il primo approccio alla sfida non mette per nulla fiducia. Il canadese cerca e trova la profondità, mandando a scuola: mette a segno otto dei primi ...