Roland Garros 2023 | Kasatkina dà spettacolo | il suo tweener fa impazzire il Lenglen VIDEO

Così, anche una conferenza stampa dopo una vittoria di routine al secondo turno del(6 - 3 7 - 6 6 - 2 contro Roberto Carballes Baena) può diventare l'occasione per scavare nello ...Sono sei gli italiani impegnati oggi a Parigi nel secondo turno del. Nel tabellone maschile Fabio Fognini si è qualificato per il 3° turno superando l'australiano Kubler, avanti anche Lorenzo Sonego che ha battuto il francese Humbert. Lorenzo Musetti ...4 - 4 tra Sonego e Humbert 15.00 - Sarà Ofner l'avversario di Fognini al terzo turno del. L'austriaco ha battuto Korda in tre set 14.59 - Pronta reazione di Lorenzo che fa il ...

Monfils, il tennista rockstar che fa sognare Parigi La Gazzetta dello Sport

E (per il momento) due. Dopo Fabio Fognini, anche Lorenzo Sonego entra nel terzo turno del Roland Garros 2023. Due ore e 37 minuti gli servono per battere il francese Ugo Humbert sul Court 14: 6-4 6-3 ...Questione di palle o, per meglio dire, di palline. Non è un modo metaforico per parlare di coraggio, ma di oggetto sferico da colpire con una certa violenza. Nell'edizione 2023 del Roland Garros, infa ...