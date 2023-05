Roland Garros 2023 | il Day 4 parla ancora italiano | in sei cercano l’accesso al terzo turno

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si è conclusa una meravigliosa tre giorni per l’Italtennis, che ha portato ben undici suoi rappresentanti al secondodel. Ma è già tempo di guardare avanti, con la quarta e quinta giornata dello slam parigino che ci porteranno verso ildei due tabelloni di singolare. In particolar modo questo mercoledì 31 maggio sarà piena per tutti gli appassionati del tennis azzurro, con ben sei atleti che scenderanno in campo IL PROGRAMMA DI GIOCO Ad aprire le danze saranno Fabio Fognini e Jason Kubler, con il tennista ligure che tra quanto fatto vedere a Roma e il match d’esordio qui contro Felix Auger-Aliassime ha dimostrato di volersi toglierequalche soddisfazione ad alto livello. Le incognite in questo momento della carriera sono soprattutto fisiche per ...

L'austriaco era chiamato a un riscatto al2023 , ma sfortunatamente la sua maratona di cinque set contro l'argentino Pedro Cachin è terminata con una sconfitta. Rispetto al passato, ...Andy Murray Mirra Andreeva continua a bruciare le tappe. La giocatrice classe 2007, all'esordio assoluto in un torneo del Grande Slam, ha ottenuto il primo successo in un Major albattendo con un sonoro 6 - 2, 6 - 1 l'ex numero 18 WTA Alison Riske - Amritraj . La 16enne russa non ha lasciato scampo alla sua avversaria e ha dominato il match dal primo all'ultimo ...Quattro gli italiani in campo oggi al, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di Parigi . L'impresa del giorno la firma Andrea Vavassori , che dopo una maratona di 5 ore e 10 minuti batte in cinque ...

Si è conclusa una meravigliosa tre giorni per l'Italtennis, che ha portato ben undici suoi rappresentanti al secondo turno del Roland Garros. Ma è già tempo di guardare avanti.Camila Giorgi affronterà Jessica Pegula al secondo turno. Come seguire il match oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023 ...