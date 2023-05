Roland Garros 2023 | Gael Monfils | “Questa vittoria ha un sapore speciale | il pubblico mi ha aiutato molto”

Andrea Vavassori ha superato il primo turno delgrazie al successo su Miomir Kecmanovic. In conferenza stampa l'azzurro ha espresso tutta la sua felicità ricordando la sua carriera da doppista: "Sinceramente se sono qui a parlare con ...... con il cuore e con l'orgoglio il francese è riuscito a ribaltare il match contro Sebastian Baez al primo turno delquando era sotto 4 - 0 e palla del 5 - 0 al quinto set , vincendo per ...Interviste Tennis Il tennista danese Holger Rune si è qualificato per il secondo turno del. Sfida molto più dura del previsto con l'atleta nordico che ha vinto in quattro set molto lottati contro l'americano Eubanks. Elogi all'avversario e prospettive future per il tennista ...

Roland Garros, "Un colpo da mago!" Fognini irreale, Aliassime a bocca aperta Eurosport IT

Polemiche per le parole del fuoriclasse del tennis mondiale dopo la vittoria al primo turno al Roland Garros PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - ...(Adnkronos) – Un inizio di torneo senza troppe insidie per Jannik Sinner al Roland Garros 2023. Dopo aver superato agevolmente Muller, il numero uno d’Italia si prepara a fronteggiare Daniel Altmaier ...