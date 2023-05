Roland Garros 2023 | Fabio Fognini vola al terzo turno

(Di mercoledì 31 maggio 2023)avanza aldel, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L’Azzurro, numero 130 del mondo, supera l’australiano Jason Kubler, numero 69 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5), 6-2, in due ore e venti minuti. Camila Giorgi esce invece di scena al secondodel. L’Azzurra, numero 37 del mondo, si ritira per un problema al ginocchio destro dopo aver perso il primo set 6-2 in 34 minuti contro la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking Wta e del seeding. (Adnkronos)(foto@internazionaliBNlditalia.com/Sposito) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per ...

Invece Fabio Fognini a 36 anni e da numero 130 del mondo sta regalando spettacolo al: dopo aver liquidato in tre set il top - 10 canadese Felix Auger - Aliassime , con un altro tre a ...Segui la diretta di tennis a Parigi con cinque italiani in programma. In campo Lorenzo Sonego. Nel pomeriggio Musetti - Shevchenko 14.59 - Pronta reazione di Lorenzo che fa il controbreak e tiene il ...Fabio Fognini avanza al terzo turno del2023, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L'azzurro, numero 130 del mondo, supera l'australiano ...

LIVE Roland Garros: Sonego vince 6-4 il primo set, 2-1 Humbert nel secondo La Gazzetta dello Sport

C'è un ragazzo di 36 anni che sta incantando il pubblico del Roland Garros, e non è Novak Djokovic. Il ...Camila Giorgi e Sara Errani tornano in campo per il secondo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Nel match che apre il… Leg ...