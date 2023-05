Roland Garros 2023 | Fabio Fognini liquida Jason Kubler e vola al terzo turno!

(Di mercoledì 31 maggio 2023)alturno deldi tennis: l’azzurro regola in tre partite l’australiano, battuto con lo score di 6-4 7-6 6-2 in due ore e ventuno minuti di gioco ed ai sedicesimi se la vedrà con l’austriaco Sebastian Ofner. Il primo set si apre con tre break in altrettanti giochi, poi il primo a tenere la battuta è, che ai vantaggi del quarto game va sul 3-1. L’oceanico resta in scia all’azzurro, ma il tennista ligure non concede mai occasione di rientro all’avversario tenendo agevolmente gli ultimi turni al servizio fino al 6-4 con il quale conquista il primo set dopo 49 minuti di gioco. Nella seconda frazione l’azzurro, galvanizzato dall’esito della prima, parte ...

Giornata azzurra a Parigi. Fognini supera l'australiano Kubler e vola al 3° turno. Ora Sonego sfida il francese Humbert. Più tardi Arnaldi - Shapovalov e Musetti - Shevchenko. Ilè in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti SONEGO - HUMBERT 3 - 2 LIVE

Un inizio di torneo senza troppe insidie per Jannik Sinner al Roland Garros 2023. Dopo aver superato agevolmente Muller, il numero uno d’Italia si prepara a fronteggiare Daniel Altmaier nel secondo… ...A Parigi al via il secondo turno del Roland Garros che vede protagonisti quattro italiani: in campo Arnaldi, Fognini, Musetti e Sonego ...