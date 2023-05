Roland Garros 2023 | Fabio Fognini | “Importante aver vinto in tre set | voglio giocare la seconda settimana!”

(Di mercoledì 31 maggio 2023)si gode un’altra vittoria al. Il ligure, impegnato nel secondo turno contro l’australiano Jason Kubler, ha regalato spettacolo, grazie ad alcune giocate degne del suo sconfinato repertorio. Con il punteggio di 6-4 7-6 (5) 6-2 il tennista di Arma di Taggia si è guadagnato l’accesso al terzo turno e ora l’obiettivo è quello di disputare lasettimana dello Slam francese. Soddisfazione nelle parole di, nell’intervista concessa al Cube di Eurosport: “Sono contento perché vincere tre set a zero per me è molto. Mi sento bene, le sensazioni sono bene nella mente e nel fisico, del resto il tennis è questo. Sono al terzo turno a Parigi, mi gioco le chance per approdare alla...

Day 5 ae si prosegue con il secondo turno, con parte bassa e alta del tabellone maschile e femminile in campo . Sul Philippe Chatrier non mancano grandi stelle del ...Partono bene le due coppie tutte italiane in gara nei tornei di doppio del, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro) . Nel tabellone maschile buona la prima per Simone Bolelli e Fabio Fognini che hanno battuto ...Lorenzo Sonego infligge un ko tecnico a Ugo Humbert. Il punteggio racconta la superiorità del torinese, che si impone 64 63 76(3) in 2h40'. C'è tempo ora per preparare il terzo turno di venerdì contro ...

LIVE Roland Garros, Arnaldi lotta con Shapovalov. Alcaraz in campo La Gazzetta dello Sport

Fabio Fognini si gode un'altra vittoria al Roland Garros 2023. Il ligure, impegnato nel secondo turno contro l'australiano Jason Kubler, ha regalato spettacolo, grazie ad alcune giocate degne del suo ...