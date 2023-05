Roland Garros 2023 | Djokovic e Tsitsipas avanzano out Sebastian Korda

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Cala il sipario sulla quarta giornata del, la prima del secondo turno. Giornata positiva per i colori azzurri, con i successi di Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti ed una sola sconfitta per Matteo Arnaldi, fuori con Denis Shapovalov che affronterà un Carlos Alcaraz che, dopo aver fatto il gatto col topo nei primi due set con Taro Daniel, ha messo le marce alte guadagnando i sedicesimi. Avanza anche Novak. Il serbo ci mette un set per poter capire come poter avere la meglio su Marton Fucsovics, ma dopo aver vinto la prima frazione al tie-break mette le marce alte e chiude in breve la pratica, guadagnandosi il terzo turno con Alejandro Davidovich Fokina, che ha spento i bollori del padrone di casa Lucas van Assche. Pochi problemi invece per Stefanos, che ...