Roland Garros 2023 | Camila Giorgi si ritira | problema al ginocchio | Pegula al terzo turno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dura solamente trentasei minuti il secondodi. La tennista azzurra alza bandiera bianca per unaldestro e sial termine del primo set del match contro la statunitense Jessica, valevole per il secondodel. Epilogo amaro sul Philippe Chatrier per, probabilmente un riacutizzarsi delalche l’aveva già costretta arsi in quel di Madrid. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE PRIMO SET – L’inizio di partita è molto difficile perche non riesce ad esprimere il proprio gioco e trova dall’altra parte ...