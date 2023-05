Roland Garros 2023 | Camila Giorgi | “Ho un problema al menisco | non mi opererò”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’avventura diè terminata quest’oggi al secondo turno del. La marchigiana aveva come avversaria l’americana Jessica Pegula (n.3 del mondo) e sarebbe stato necessario esprimere un grande tennis per imporsi. Sfortunatamente,ha dovuto fare i conti sia con la forza dell’avversaria che con unal ginocchio, che da un po’ di tempo la sta condizionando. E così, dopo aver perso il primo parziale 6-2,ha deciso di ritirarsi per non andare ad aggravare la situazione. In conferenza stampa, la giocatrice italiana ha chiarito la situazione attuale e quali sono le sue intenzioni in vista dei prossimi impegni. “Sono dispiaciuta perché stavo giocando bene, ma ilche avevo andava a ...

Lorenzo Sonego col suo tennis rock, basso e batteria, infligge un ko tecnico a Ugo Humbert, mancino col gusto per il pianoforte e la musica classica. Il punteggio racconta la superiorità del torinese, ...Ogni tanto Novak Djokovic dovrebbe valutare la possibilità di pensare solo al tennis e di non rilasciare dichiarazioni pubbliche a sfondo politico. L'uscita alè molto pesante: 'Il Kosovo è il cuore della Serbia. Fermate le violenze', ha scritto sulla telecamera dopo l'incontro vinto con Kovacevic. È come se il collega russo Medvedev avesse ...È terminato dopo appena 37 minuti il match di secondo turno tra Camila Giorgi e la testa di serie numero tre Jessica Pegula . La giocatrice italiana è apparsa subito in difficoltà dal ...

Roland Garros 2023 - Nastro, lob, riga, succede di tutto: Sonego vince un punto pazzo Eurosport IT

Una candelina in più sulla torta di Iga Swiatek. La tennista polacca compie ventidue anni e, alla vigilia del suo compleanno, anche quest’anno ha voluto farsi un auto-regalo, il suo preferito: una vit ...Lorenzo Sonego ha battuto il 24enne francese Ugo Humbert, numero 40 Atp, e si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros. Il 28enne italiano, numero 48 Atp, si è imposto per 6-4, 6-3, 7-6 (6-3 ...