Roccaforti rosse in declino | il centrodestra si è preso le città E ora punta alle Regioni

Analizzando i "numeri" delle ultime elezioni amministrative in Italia emerge un quadro chiaro e inequivocabile: il centrodestra avanza dovunque, mentre la sinistra arretra inesorabilmente, anche nei ...... avrebbe portato a perdere Brindisi e Ancona, e a non riconquistare Siena e Pisa, cittàda ... Eppure mai successe ai post comunisti di perdere le loro, grazie anche a una classe ...Colpisce, in particolare, la vittoria di Ancona, una delle tanteespugnate dal centrodestra negli ultimi anni. Una città che ha avuto due sindaci del Pci già tra il 1944 e il 1946. E ...

Il declino delle "roccaforti rosse": il centrodestra si prende anche le ... ilGiornale.it

Replicare il risultato di Ancona, da 30 anni amministrata dal centrosinistra, anche a Modena. Questo è l’obiettivo di un centrodestra che a un anno di distanza dall’appuntamento con le urne sotto la G ...Il centrodestra avanza dovunque, mentre la sinistra arretra inesorabilmente, anche nei territori solitamente “amici” ...