(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - "L'investimento di Msd rappresenta un segnale di quanto sia importante lae di quanto siano forti le nostre imprese. Noi abbiamo un tesoro sul quale non è stato fatto abbastanza probabilmente. E dobbiamo recuperare in termini di accompagnamento e facilitazioni, rispetto a una burocrazia che troppo spesso rende la vita difficile a chi vuole investire nel. Dobbiamoinche aumenti la presenza dellae della farmaceutica e sostenere quella che già c'è, anche con adeguate infrastrutture". Lo ha detto il presidente della RegioneFrancesconel suo intervento oggi alla presentazione dell'investimento Msd in Italia, 200 mln di dollari in 10 anni.

...ieri nel cantiere dei lavori per la messa in sicurezza del torrente Canna nel comune di... la riflessione che mi premeè sulla necessità di lavorare tutti per potenziare la sicurezza sui ......scoprire il territorio e scegliere velocemente quali realtà visitare e quali esperienze. Il ...Cultura per il tramite della Direzione Generale dei Musei della Lombardia (Grotte di Catullo e......di Siena in netto rialzo stamane in borsa dopo che ieri l'ad Luigi Lovaglio ha detto che... 'Mps è tornata sul territorio aquello che samolto bene: la banca commerciale'. Sull'uscita ...

Rocca: "Fare in modo che aumentino ricerca e investimenti nel Lazio" Adnkronos

Un monumento sempre più da vivere. Aperte non solo ai (tanti) turisti che vogliono conoscerne la storia, ma anche a chi vuol organizzare eventi in un luogo da favola. È la Rocca malatestiana di Santar ...I ricavati andranno in beneficenza ad Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell’Emilia-Romagna a sostegno delle attività emergenti per i danni provocati dall’alluvione in tutte le ...