Rivoluzione Pochettino al Chelsea, 15 giocatori verso l'addio - Calcio Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Rivoluzione Pochettino al Chelsea: 15 giocatori in lista d'uscita. Secondo il Daily Mail con l'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei blues saranno molti i calciatori ...Sulla panchina del club arriva il tecnico argentino per riportare la squadra ai vertici dopo l’annata più disastrosa della storia in Premier. Accordo di due anni più opzione per una terza stagione ...