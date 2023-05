(Di mercoledì 31 maggio 2023) AGI - Sono riprese le ricerche di Denise Galatà, ladi 17 anniieri nel fiume Lao, nel Cosentino, durante un'escursione su un gommone che si è ribaltato. Le ricerche, sospese a tarda ora, sono di nuovo in corso da questa mattina. La ragazza si trovava con una scolaresca del Reggino e stava facendo. Secondo quanto è stato ricostruito, a un certo punto, per cause in corso d'accertamento, il gommone sul quale si trovava la diciassettenne si è ribaltato. Gli altri due ragazzi sono stati poi recuperati e salvatidi lei nessuna traccia. Vigili del fuoco con squadre di terra sono impegnati nella ricerca lungo le rive del fiume. Dalle prime luci dell'alba sono in azione anche il nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei pompieri e il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale). ...

Lo ha detto il sindaco di Polistena , Michele Tripodi , nella giornata di ieri nell'apprendere la notizia.Nella mattinata di oggi, 31 maggio, sono riprese le operazioni di ricerca, ed è statoil caschetto che la giovane indossava prima di precipitare in acqua, in un'area in cui ora si ...... abbastanza impervia, di circa cento metri a valle del punto in cui è statoil(VIDEO) . La giovane, nel momento in cui si è ribaltato il gommone, si trovava con altri coetanei che ...

Ritrovato il casco della studentessa 17enne dispersa mentre faceva rafting AGI - Agenzia Italia

“Siamo vicini alla comunità scolastica del Liceo “G.Rechichi” di Polistena che sta vivendo un momento drammatico insieme alla famiglia di Denise, la giovane studentessa dispersa”. Lo ha detto il sinda ...Non vi è alcuna traccia di Denise Galatà, la ragazza di 18 anni scomparsa da martedì in seguito a un incidente in gommone mentre faceva rafting insieme ai compagni di ...