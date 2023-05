Ritrovata morta la studentessa caduta nel fiume mentre faceva rafting Valditara vuol vederci chiaro

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) E’ statasenza vita Denise Galatà, la18enne dispersa ieri nelLao a Laino Borgo, in provincia di Cosenza,insieme ai compagni di scuola. La ragazza, originaria di Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria, è finita in acqua quando il gommone si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. La procura di Castrovillari (Cosenza) ha aperto un’inchiesta. I carabinieri hanno ascoltato compagni e docenti, nonché le guide. L’ipotesi è che ci sia stato uno scontro fra due gommoni o che il gommone della ragazza abbia impattato contro un masso. Lacheforse vittima di uno scontro tra gommoni Le ricerche della ragazza dispersa, sospese ieri sera, erano ...