Ritrovare nelle tragedie di Eschilo e Euripide un vocabolario per la nostra politica e le nostre vite

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Pensate a un’anziana influencer che, con le sue sole forze e dicendo verità molto sgradevoli, su un social network fa cinquemila like a post. Al teatro greco di Siracusa un’incantevole centenaria (è nata nel 1914, ma è solo l’ultima delle sue) tiene banco quasi ogni giorno, e con lei io, da un po’ meno anni, inauguro sempre l’estate, che comincia appena mi siedo nella cavea, mi guardo intorno per accertarmi che il teatro si sia riempito davvero, mi godo il cielo che comincia a declinare verso il grigio, dove puntuale uno stormo si scompone e ricompone sopra leteste regalando il primo simbolo della serata. Tra un liceo in trasferta e una coppia di turisti, tra una famiglia siracusana e un gruppo di amiche, sui gradoni ci sarà di sicuro anche un ornitomante, perché nulla di ciò che accade durante la rappresentazione delle ...