Rita Atria | stasera la storia a Chi l’ha visto? | chi era | come è morta | mafia se ne parlerà stasera su Rai 3

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Anna Mariachiede la riapertura delle indagini sulla morte della sorella, avvenuta nel 1992 dopo l’attentato al giudice anti. Si è suicidata o è stata uccisa dalla? Federica Sciarelli la intervista in diretta su Rai 3 a “Chi?“. A “Chi?” il caso diAnna Mariasarà ospite in diretta a Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3, mercoledì 31 maggio, in prima serata. Racconterà la sua battaglia per la verità sulla morte della sorella e risponderà alle domande della conduttrice e dei telespettatori. Nella stessa puntata, sianche della ...

Quest'anno Eletta Del Castillo e Giuditta Perriera leggeranno in scena il testo di Eleonora Lo Curto "NON PARLARE" dedicato alla storia dicon le musiche dal vivo di Serena Ganci. Un ...Quest'anno Eletta Del Castillo e Giuditta Perriera leggeranno in scenail testo di Eleonora Lo Curto "NON PARLARE" dedicato alla storia dicon le musiche dal vivo di Serena Ganci. Un ...Stasera , 31 maggio, su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda un nuovo episodio di Chi l'ha visto . Nel corso dello storico programma condotto da Federica Sciarelli, verrà affrontato il caso di, trovata morta poco dopo aver parlato con il giudice Borsellino. Durante la puntata di questa sera, verranno esaminati vari casi, tra cui la scomparsa della piccola Maddie in Portogallo, di ...

Chi l'ha visto Anticipazioni: si riapre il caso di Rita Atria Affaritaliani.it

Anna Maria Atria chiede la riapertura delle indagini sulla morte della sorella Rita Atria, avvenuta nel 1992 dopo l’attentato al giudice antimafia. Si è suicidata o è stata uccisa dalla mafia Federic ...Tornano le Orestiadi di Gibellina dal 7 luglio al 5 agosto: la quarantaduesima edizione del Festival diretto da Alfio Scuderi, realizzato dalla Fondazione Orestiadi con il sostegno ...