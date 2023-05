Rita Atria | la storia della ragazza contro la mafia | morta suicida a soli 17 anni

Leggi su cultweb

Forse non tutti conoscono ladi, testimone di giustizia italiananel 1992. Unadi17diventata il simbololotta alla, che scelse la morte come atto dimostrativovolontà di riscatto dell'intero popolo siciliano. Si tolse la vita il 26 luglio 1992 – una settimana dopo la strage di Via Amelio in cui morì il giudice Paolo Borsellino – lanciandosi dal sesto piano di una palazzina di Roma, città in cui viveva segretamente. Come mai decise di compiere questo gesto estremo? Scopriamolo insieme. Innanzitutto, cerchiamo di capire chi era. Nata a Partanna in provincia di Trapani il 4 settembre 1974, ...