Rissa shock al torneo di calcio giovanile in Germania | morto un 15enne picchiato a fine partita | arrestato l’avversario 16enne

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Èdopo tre giorni in ospedale un calciatore di 15 anni di Berlino, ricoverato da domenica scorsa per le ferite riportate in unafra la sua squadra, il Jfc Berlin, e i francesi dell’Fc Metz durante undi under 17 a Eckenheim, vicino a Francoforte. Come riporta la Bild, è statoil calciatore francese del Metz di 16 anni, accusato di lesioni personali gravi per aver aggreditocon una raffica di pugni in faccia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane calciatore francese ha poi bloccato dalla testa iltedesco per colpirlo ripetutamente allo stomaco. Solo dopo numerosi colpi subiti, il giocatore del Berlino è riuscito a liberarsi e si è allontanato. A quel punto però il francese gli è corso dietro e ...

È morto dopo tre giorni in ospedale un calciatore di 15 anni di Berlino, ricoverato da domenica scorsa per le ferite riportate in unafra la sua squadra, il Jfc Berlin, e i francesi dell'Fc Metz durante un torneo giovanile di under 17 a Eckenheim, vicino a Francoforte. Come riporta la Bild , è stato arrestato il calciatore ...... non riesce a nascondere il suo. Con 32 anni di insegnamento alle spalle, non ha mai assistito a nulla di simile. 'Io insegno qui da 32 anni e non ricordo una sola. Siamo tutti sbigottiti ......aveva avuto un effettosulla politica italiana. Il Pd sembrava essersi rianimato dopo... Partito di opposizione frontale Che punta a impersonare e promuovere ogni protesta Non cessa la...

Rissa shock al torneo di calcio giovanile in Germania, morto un ... Open

Gli accertamenti penali sono giunti a conclusione e il procuratore generale Andrea Pagani ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di un agente della Polizia comunale di Chiasso per il reato di ...Le immagini degli scontri tra i tifosi di Leicester City e West Ham fuori dallo stadio al termine della partita di domenica 28 maggio ...