Rissa in un locale quando arriva il conto | scappano tutti e nessuno paga | “Era tutto finto”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Al momento dire ilhanno inscenato una maxie sono andati via senza saldare quanto consumato: il titolare di unsul lungomare Sud di Civitanova, Mauro Alberti, ha denunciato l’accaduto sui social: “Un fatto clamoroso, mai visto. Una comitiva di oltre 15 persone,te dall’Umbria per festeggiare un addio al celibato, èta nel mioe ha cenato”. “In realtà la comitiva – ammette Alberti – è stata tenuta sott’occhio per tutta la serata perché ha dato fastidio agli altri ospiti durante la serata”. Secondo il titolare il gruppo avrebbe voluto trascorrere nelanche il dopo cena. “Probabilmente avrebbero voluto fare la messa in scena a fine serata, ma noi, come facciamo sempre, alle 23.30 circa abbiamo portato il ...