Rischio insolazioni tra i fan di Mare Fuori 4 | il regista li supplica | “State attenti | riparatevi dal sole Non siamo sempre lì”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le riprese di4 sono iniziate solo dal 22 maggio scorso e già la serie ha fatto ripetutamente parla di sé. Dopo essere intervenuto sui social per l’assalto al set da parte dei fan, ilIvano Silvestrini torna a rivolgersi proprio a loro. A seguito dei messaggi in cui in molti dicevano di aver rischiato un’insolazione pur di vedere gli attori preferiti, lui, preoccupato per la salute dei fan, ha deciso di pubblicare un appello: “Amici che venite a trovarcidal set, spesso mi scrivete che rischiate l’insolazione, ecco vi prego non rischiatela, nonlì e non posso, per ragioni di facile comprensione, condividere i nostri orari pubblicamente. C’è un bel parco lì accanto, pieno di alberi, almenolì. Non fate leva sul mio senso ...