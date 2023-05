Riqualificazione di Rione San Tommaso | Festa | “Intervento atteso da decenni” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stiamo completando l’didei marciapiedi diSan, lungo via Scotellaro e via Cassese”. Così in unil sindaco di Avellino, Gianluca. “Da, il più grande e popoloso quartiere della nostra città attendeva un restyling così accurato – continua– Ma non ci fermeremo. Il prossimo step sarà ladel muro di cinta e l’installazione di due dossi lungo via Giuseppe de Conciliis, che ci porta al Mercatone, per evitare problemi connessi all’alta velocità. A breve partirà anche l’didei marciapiedi in via de Gasperi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.