Riparte il Metrò del Mare | le tratte e i biglietti

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ildelè pronto a salpare dando il via all’estate 2023 collegando da giugno a settembre Salerno al Cilento, alla Costiera Amalfitana e anche a Capri e Napoli. La Regione Campania ha finanziato anche per il triennio 2023/2025 il servizio di collegamento viatra la costiera amalfitana, cilentana, Salerno e il Golfo di Napoli. LeLinea 1: Salerno – Costa del Cilento, sabato e domenica, porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Camerota; Linea 2: Salerno Costa d’Amalfi dal lunedì al venerdì, dai porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Amalfi, Positano; Linea 3: Cilento – Capri Napoli Beverello martedì, mercoledì e giovedì, nei porti di Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello; Linea 3B: Sapri – Capri – Napoli ...

ildel mare nel Cilento . Da fine giugno a settembre, gli aliscafi collegheranno i principali porti del territorio a sud di Salerno con Salerno, costiera Amalfitana, Napoli e Capri. La ......