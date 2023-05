Riforma pensioni 2024 | evitare bomba sociale Le parole della Meloni

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 31 maggio 2023): arrivano nuove rassicurazioni dal Governo, parla direttamente il Presidente del Consiglio. Il sistema previdenziale verrà messo in sicurezza dall’esecutivo peruna “”. Cosa si può dire al momento sul futuroprevidenza?: arrivano nuove rassicurazioni dal Governo sul futuroprevidenza italiana, a parlare direttamente il Presidente del Consiglioa margine dell’ultimo incontro con i sindacati. Sullo sfondo l’ultimo allarme lanciato dal vertice dell’Inps – ormai in uscita –Tridico: l’attuale sistema di calcolo contributivo dell’assegno, in parallelo ad un mercato del ...