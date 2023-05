“Riesumata e trovata così” Suora morta 4 anni fa a 95 anni | choc al monastero dopo la scoperta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si grida al miracolo albenedettino del Missouri,che sui social si è diffusa la notizia di suor Wilhelmina Lancaster,all’età di 95nel 2019. Lo scorso weekend, tra i 10.000 e i 15.000 fedeli hanno visitato la cappella dei Benedettini di Maria, Regina degli Apostoli, a Gower, una piccola città a 40 miglia a nord di Kansas City. La notizia è stata confermata dallo sceriffo della contea di Clinton Larry Fish su Facebook. Non solo, i funzionari locali hanno detto che si aspettano che i visitatori continuino a fare il pellegrinaggio dal Canada e dal Messico per diversi mesi. Lo sceriffo Fish si è anche detto preoccupato perché le strade sterrate della zona rurale in cui si trova ilbenedettino non sono state progettate per servire il grande traffico ...