Ricerca | 20 anni di Fondazione Veronesi | 170 milioni investiti e fondi a 2 200 scienziati

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Adnkronos) – Un investimento pari a 170di euro, tra finanziamenti allae progetti di divulgazione scientifica, e quasi 2.200tori sostenuti in 176 istituti e università in Italia e all’estero. E’ il bilancio dei primi 20dellaUmberto, che celebra 2 decenni di vita guardando al futuro: “Quello che siamo diventati oggi è solo una radice di quello che saremo domani”, è la promessa fatta in un video realizzato per l’versario. Un traguardo festeggiato oggi nell’Aula magna dell’università Statale di Milano, con la cerimonia di consegna delle borse 2023 a 160 medici etori, e del sesto ‘UmbertoAward’ alle 3 migliori pubblicazioni 2022 firmate ...

Una raccolta di istantanee, di ragazze e ragazzi dai 15 ai 18, che raccontano il disagio vissuto sulla propria pelle. Un progetto che scava dentro intere generazioni, alladi quella ...Laconferma comunque anche la consapevolezza e il coinvolgimento della Gen Z : per i ... particolarmente evidenti in un bacino semi chiuso come il Mediterraneo, che negli ultimi 50ha ......tra le pareti di casa fino all'adolescenza alveo della poesia che si andrà a generare negli... ne fa poesia al di qua della parola, ante - litteram del gioco adulto dei versi, nelladi ...

PhD Day all'Unical: 40 anni di dottorato di ricerca Montalto Uffugo Online

Pubblicato il report di Counterpoint “Growth Potential for Accessible Premium Tablets in Emerging Markets”, in collaborazione con OnePlus, analizza le potenzialità ...Giornata di celebrazione per i dottorandi dell’Università della Calabria terminata con l’avvincente momento di confronto della ”PhD Competition” ...