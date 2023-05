Rfi | Ferrante Fi | “Governo conferma grande attenzione sull’asse Napoli-Bari”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi, in IX Commissione alla Camera dei deputati, ho risposto in merito alla realizzazione del terminal intermodale in Valle Ufita. Sulla base delle intese raggiunte con la Regione Campania nelle scorse settimane, RFI si è impegnata ad avviare, con tempestiva urgenza, le attività di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento. E’ stata ribadita la strategicità dello stesso e riconosciuta la necessità di individuare coperture finanziarie in misura adeguata all’opera e ai suoi tempi di progettazione ed attuazione. La realizzazione degli investimenti previsti nell’ambito della ZES Campania, compreso quello che interessa lo snodo intermodale di Valle Ufita, rivestono una priorità strategica a beneficio delle aree interne dell’Irpinia e del Sannio, in quanto cerniera tra le aree metropolitane die di ...