Reperti archeologici | 750 oggetti trafugati a Londra sono stati riportati in Italia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) I beni erano custoditi della società Symes Ltd e provenivano da operazioni di scavo non autorizzate sul territoriono

Sono tornati in Italia e presentati oggi a Roma, al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo , 750rimpatriati da Londra il 19 maggio scorso. Vasi, gioielli in oro, argento e bronzo e 26 collane ricostruite in oro, argento e bronzo, un sarcofago in piombo, frammenti pavimentali ...... peggio ancora, di archeomafie", le parole del ministro Sangiuliano alla conferenza stampa di presentazione del recupero di 750rimpatriati a seguito della conclusione di un ...Monili in oro, argento, e bronzo, anfore, sarcofagi ed urne funerarie, sculture. Ed ancora colonne, capitelli, oggetti votivi. C'è un po' di tutto nel vasto catalogo diappena rimpatriati da Londra ed ora ora esposti al museo nazionale di Castel Sant'Angelo. Come erano finiti a Londra Isono in tutto 750 e risalgono ad un periodo che va ...

Rientrano da Londra 750 reperti archeologici del tesoro depredato da Symes RaiNews

Roma, 31 mag - Sono stati presentati oggi a Roma, al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 750 reperti archeologici rimpatriati da Londra il 19 maggio scorso in seguito alle indagini del Comando Cara ...I ritrovamenti, presentati oggi a Roma a Castel Sant’Angelo, provengono da scavi clandestini in Italia ed erano confluiti in una società di un trafficante d'arte inglese. Sangiuliano: "Il mercato ille ...