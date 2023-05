Reggio Emilia | un 18enne ucciso a coltellate in stazione

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Leggi Anche Bologna, omicidio in centro: uomoLeggi Anche Abbiategrasso, parla la prof accoltellata dallo studente: 'Non me l'aspettavo' - Il 16enne arrestato per tentato omicidio ...

Il "lieto fine" nella vicenda di Arya accade proprio mentre alla Corte d'Assise disi sta svolgendo il processo per lo spietato omicidio di Saman Abbas, avvenuto a Novellara nel 2021. ...Leggi Anche Bologna, omicidio in centro: uomo ucciso a coltellate Leggi Anche Abbiategrasso, parla la prof accoltellata dallo studente: 'Non me l'aspettavo' - Il 16enne arrestato per tentato omicidio ...Un 18enne di nazionalità tunisina è stato ucciso a coltellate stanotte in stazione a. L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 3.20. Ora è caccia all'aggressore. I carabinieri hanno avviato la caccia al responsabile e stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza ...

Omicidio a Reggio Emilia, 18enne ucciso a coltellate alla stazione: caccia al killer il Resto del Carlino

Un ragazzo di 18 anni di origini tunisine è stato aggredito a morte nella zona interna della stazione storica di Reggio Emilia, quella che affaccia su piazzale Marconi. Ad ora non si sa con esattezza ...Si è consumato nella notte l'ennesimo omicidio: un 18enne sarebbe infatti stato ucciso a coltellate alla stazione di Reggio Emilia ...