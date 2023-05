Regeni | sit-in fuori dal tribunale con la famiglia L’ex presidente Camera Fico | “Dal governo brutti segnali | Tajani si fa prendere in giro da Al Sisi”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) ”Tutta la gente che è qui sta a dimostrare che non è una storia di, ma è una storia che riguarda la dignità di questo Paese e la sicurezza di tutti i cittadini nel mondo”. Queste le parole dell’avvocata Alessandra Ballerini, accanto ai genitori di Giulio, prima di entrare ina piazzale Clodio, per la nuova udienza preliminare in cui il Gup, accogliendo la richiesta della Procura, ha deciso di inviare alla Consulta gli atti del procedimento sulla morte di Giulio. In attesa dell’udienza,dalè stato organizzato un sit-in, al quale hanno partecipato tra gli altri il regista Pif edella, Roberto(M5s). “Clima di normalizzazione in atto? Con ...

Fuori del Tribunale,- in di attivisti e,giornalisti. I genitori diopo la decisione del gup: ora" c'è una speranza in più".Prima della decisione del gup, fuori dal tribunale di Roma si è svolto un- in in solidarietà della famiglia di Giulio, a cui ha partecipato anche l'ex presidente della Camera Roberto Fico ...A piazzale Clodio, poco prima dell'udienza, i genitori di, accompagnati dall'avvocato Alessandra Ballerini, hanno partecipato al- in per chiedere verità e giustizia. "Oggi è una giornata ...

Regeni, sit-in fuori dal tribunale con la famiglia. L’ex presidente Camera Fico: “Dal governo… Il Fatto Quotidiano

Gli atti riguardanti il procedimento per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto, sono stati inviati alla Corte costituzionale ...Il 3 aprile scorso la procura di Roma aveva chiesto l'invio degli atti alla Corte Costituzionale per superare la stasi legata alle mancate notifiche ai quattro 007 egiziani accusati di essere i tortur ...