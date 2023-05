Regeni | la famiglia | “C’è una speranza in più” La legale Ballerini | “Egitto ha depistato | ma dal governo nessuna prova di forza”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Da oggi c’è unain più, speriamo che questa sia la volta definitiva e che venga sancito che questo processo si può e si deve fare. Visto che noi diciamo sempre che ‘Giulio fa cose‘, speriamo che possa intervenire anche in una riforma legislativa che consenta di non lasciare impuniti i reati di questa gravità quando gli Stati non collaborano”. A rivendicarlo è l’avvocata Alessandra, con accanto i genitori di Giulio, Paola e Claudio, dopo la decisione del Gup di inviare gli atti alla Consulta. Sarà così la Corte costituzionale a dover chiarire se la vicenda processuale può andare avanti anche senza la certezza che gli agenti egiziani siano formalmente a conoscenza delle accuse che gli sono rivolte. A chiamare in causa la Consulta è stato Roberto Ranazzi, giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, ...

ROMA - Nell'udienza di oggi per il caso del ricercatore friulano Giulio Regeni, il gup di Roma ha accolto la richiesta della Procura, decidendo di inviare alla Consulta gli atti del processo. Chiedere ...