Regeni | il gup invia gli atti alla Consulta | “L’ostruzionismo egiziano crea un’immunità non riconosciuta per gli imputati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un atteggiamento “autoritario e antidemocratico” dell’Egitto che condiziona la giurisdizione italiana e, in questo modo,“una situazione di immunità non” violando anche la Convenzione sulla tortura ratificata da Roma e Il Cairo. Con queste motivazioni il giudice per l’udienza preliminare di Roma, Roberto Ranazzi, ha deciso dire glidel procedimento sulla morte di Giulioche dovrà chiarire se la vicenda processuale può andare avanti anche senza la certezza che gli agenti egiziani siano formalmente a conoscenza delle accuse che sono loro rivolte. Il giudice ha chiesto di esprimersi sulla questione relativa all’assenza degli, i quattro 007 del Cairo, per superare la “stasi” del processo dovuta ...