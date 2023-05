Regeni | gup Roma | da Egitto inammissibile ‘zona franca' di impunità | scelta anti-democratica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023), 31 mag. (Adnkronos) - ''Di fatto lo Stato egiziano rifiutando di cooperare con le Autorità italiane, sottrae i propri funzionari alla giurisdizione del giudice italiano, creando una situazione di immunità non riconosciuta da alcuna norma dell'ordinamento internazionale, peraltro con riguardo a delitti che violano i diritti fondamentali dell'uomo universalmente riconosciuti. Tale situazione di immunità determina una' diper i cittadini-funzionari egiziani nei confronti dei cittadini italiani che abbiano subito in quel Paese dei delitti per i quali è riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano in base alle convenzioni internazionali''. Lo scrive il gup diRoberto Ranazzi nell'ordinanza con cui, accogliendo la richiesta della Procura ...