Reddito di Cittadinanza | ecco la data dei pagamenti di giugno

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 31 maggio 2023) In attesa deldile date del mese diper sapere quando arriveranno idella misura che in tanti aspettano. La misura resta in vigore fino a dicembre 2023 quindi la ricezione deldirimarrà sicuramente uno degli eventi più attesi di ogni mese ancora per un bel po’. Per tutti coloro che lo stanno aspettandole date del prossimo mese didila.-Ilovetrading.itIldiè una misura entrata in vigore da diversi anni, fondamentale per chi abbia bisogno di un aiuto per arrivare a fine mese e per abbattere la povertà in ...