Red Bull | Perez | dopo il disastro di Montecarlo serve una vittoria

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Al di là di ogni ragionamento in chiave campionato, oggi improponibile vista la serie di risultati inanellata da Verstappen e l'esibizione mostrata a Monaco, il GP di Spagna è un passaggio cruciale ...

Le prestazioni dellae le caratteristiche del Montmelò impongono la doppietta e starà al pilota messicano dover dimostrare di essersi lasciato alle spalle il grave errore in qualifica a ...E poi c'è il caso, che fa ben sperare, avendo di fatto creato un precedente: nel 2017, infatti, alla nota azienda austriaca, proprietaria di Lipsia e Salisburgo, bastò apportare delle ...imprendibile 'Dovremo mettere fieno in cascina nella prima parte di stagione perché poi gli avversari si avvicineranno dato che avremo sviluppi ridotti a causa della sanzione relativa all'...

Mercato Tecnici F1: la McLaren scippa Marshall alla Red Bull | FP FormulaPassion.it

ROMA - Anche a Montecarlo è stato un dominio delle Red Bull. Il Mondiale di Formula 1, fino a questo momento, non ha avuto storia: la Ferrari e le ...Momento difficile per Sergio Perez, che vede Max Verstappen in fuga nel mondiale Piloti e il pesante errore di Monaco da recuperare. Il GP di Spagna servirà a ritornare su altri livelli di competitivi ...